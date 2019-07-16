Названы 10 самых популярных автомобилей от 3 миллионов рублей

Специалисты сайта «Цена Авто» и агентства « Автостат » продолжают свою рубрику по наиболее востребованным автомобилям в разных ценовых категориях.

За основу рейтинга берут данные по средней стоимости автомобилей. На это раз были названы 10 самых популярных автомобилей от 3 до 4 миллионов рублей и в этом ценовом диапазоне лидеров стал Toyota LC Prado.

Его средняя стоимость в первом полугодии составила 3,77 млн рублей, тогда как цены внедорожника варьируются от 2,5 до 4,4 млн.

Второе место в этом рейтинге принадлежит Lexus RX, который имеет средневзвешенную стоимость 3,8 млн рублей.

В тройке лидеров расположился Mercedes-Benz E-Класса с показателем 3,99 млн рублей. Седан BMW 5-й Серии стал четвертым самым востребованным автомобилем выбранной ценовой категории.

Его средняя цена на рынке составляет 3,66 млн рублей. Еще одна модель баварской марки замкнула пятерку лидеров и это BMW X3 – 3,69 млн рублей.

С шестого по десятое места заняли следующие автомобили:

Audi Q5 (3,42 млн руб.),

Volvo XC60 (3,73 млн руб.),

BMW X4 (3,79 млн руб.),

Volkswagen Teramont (3,38 млн руб.),

Mazda CX-9 (3,06 млн руб.).