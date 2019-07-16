Специалисты сайта «Цена Авто» и агентства «Автостат» продолжают свою рубрику по наиболее востребованным автомобилям в разных ценовых категориях.
Названы 10 самых популярных автомобилей от 3 миллионов рублей
За основу рейтинга берут данные по средней стоимости автомобилей. На это раз были названы 10 самых популярных автомобилей от 3 до 4 миллионов рублей и в этом ценовом диапазоне лидеров стал Toyota LC Prado.
Его средняя стоимость в первом полугодии составила 3,77 млн рублей, тогда как цены внедорожника варьируются от 2,5 до 4,4 млн.
Второе место в этом рейтинге принадлежит Lexus RX, который имеет средневзвешенную стоимость 3,8 млн рублей.
В тройке лидеров расположился Mercedes-Benz E-Класса с показателем 3,99 млн рублей. Седан BMW 5-й Серии стал четвертым самым востребованным автомобилем выбранной ценовой категории.
Его средняя цена на рынке составляет 3,66 млн рублей. Еще одна модель баварской марки замкнула пятерку лидеров и это BMW X3 – 3,69 млн рублей.
С шестого по десятое места заняли следующие автомобили:
Audi Q5 (3,42 млн руб.),
Volvo XC60 (3,73 млн руб.),
BMW X4 (3,79 млн руб.),
Volkswagen Teramont (3,38 млн руб.),
Mazda CX-9 (3,06 млн руб.).