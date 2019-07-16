Новый глобальный кроссовер Ford заменит Mondeo и S-Max

Американская компания, как известно, серьезно реструктуризирует свой бизнес, в том числе будет изменен и модельный ряд.

С российского рынка легковушек бренда также уходит, оставляя только коммерческие автомобили. Теперь стало известно, что компания готовит новый глобальный кроссовер.

Это будет среднеразмерная модель, которая придет на смену сразу трем моделям, а именно Mondeo, S-Max и Galaxy. Сейчас подробности о новинке не раскрывают, в том числе неизвестно и его название.

При этом в компании говорят, что кроссовер выйдет сначала на европейском рынке, а затем появится в США, Канаде и других странах.

Его создадут на модернизированной платформе Ford C2, которая будет предполагать использование не только обычных ДВС, но и гибридных установок.