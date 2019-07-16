Ульяновский автомобильный завод решил подогреть интерес к новой версии своего внедорожника, опубликовав фото салона, при этом о дате презентации и выхода на рынок новинки информации по-прежнему нет.



УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП, где изображен педальный блок, однако при этом селектор выбора режима движения демонстрировать не стали.

Впрочем, ранее в Сети были опубликованы другие фото салона внедорожника. По предварительным данным, новая версия Патриота выйдет на рынок в начале осени.

Автоматическая трансмиссия в автомобиле будет работать с 2,7-литровым двигателем ЗМЗ. Его мощность составит 150 л.с. при 235 Нм крутящего момента.