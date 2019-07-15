По состоянию на конце июня на территории КНР насчитали уже более 1 млн станций, предназначенных для зарядки электрокаров.
В Китае построили более 1 млн станций зарядки электромобилей
15.07.2019 19:04
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Число зарядных станций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 69,3%.
Среди всех станций более половины приходится на частные и только 412 тыс. это общественные зарядки.
Между тем продажи новых электромобилей на китайском рынке показывают отрицательную динамику на 12,4% по итогам первого квартала, а вот в первом полугодии объёмы продаж показали рост на 49,6%.
Только в июне электрокары показали рост на 80%.
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