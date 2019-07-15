В Китае построили более 1 млн станций зарядки электромобилей

По состоянию на конце июня на территории КНР насчитали уже более 1 млн станций, предназначенных для зарядки электрокаров.

Число зарядных станций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 69,3%.

Среди всех станций более половины приходится на частные и только 412 тыс. это общественные зарядки.

Между тем продажи новых электромобилей на китайском рынке показывают отрицательную динамику на 12,4% по итогам первого квартала, а вот в первом полугодии объёмы продаж показали рост на 49,6%.

Только в июне электрокары показали рост на 80%.