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Lada 4×4 Bronto получит решетку радиатора с гипнотическим узором

Новости
15.07.2019 11:20
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В Сети уже появилось первое изображение «обновленного» внедорожника.


Как стало известно, компания «Авторитетпласт» предложит для Lada 4×4 Bronto стайлинг-пакет.

Напомним, что обычный внедорожник 4×4 Bronto от Lada 4×4 отличается улучшенными внедорожными качествами, а также уровнем комфорта.

Что касается нового пакета, то пока известно, что он будет предлагать несколько новых элементов и решений, в числе которых и решетка радиатора с гипнотическим узором, показанная на фото lada4x4.net.

Сообщается, что уже скоро такой пакет будет доступен в продаже. Больше подробностей пока не приводят.

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