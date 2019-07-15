В Сети уже появилось первое изображение «обновленного» внедорожника.



Как стало известно, компания «Авторитетпласт» предложит для Lada 4×4 Bronto стайлинг-пакет.

Напомним, что обычный внедорожник 4×4 Bronto от Lada 4×4 отличается улучшенными внедорожными качествами, а также уровнем комфорта.

Что касается нового пакета, то пока известно, что он будет предлагать несколько новых элементов и решений, в числе которых и решетка радиатора с гипнотическим узором, показанная на фото lada4x4.net.

Сообщается, что уже скоро такой пакет будет доступен в продаже. Больше подробностей пока не приводят.