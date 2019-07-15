Информация о новом двигателе появилась в базе Роспатента, где указан новый бензиновый силовой агрегат.
Hyundai Tucson в России получит новый двигатель
15.07.2019 10:46
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Его объём 2,4 литра, а мощность двигателя составляет 184 лошадиных сил, работая в паре с шестискоростной автоматической КП и системой полного привода.
Таким образом, Hyundai в РФ может начать продажи Tucson с новым двигателем, но пока никакой информации о предварительных сроках нет.
Напомним, что сейчас кроссовер в нашей стране предлагается с моторами 1,6 и 2,0 литра и мощностью 177 и 150 л.с.
Помимо этого для модели доступен и 1,5-литровый 185-сильный двигатель. Минимальная цена Tucson составляет 1,5 млн рублей.
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