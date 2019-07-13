Названы самые популярные иномарки в России

Рейтинг наиболее востребованных на российском рынке иномарок был подготовлен на основании данных по их продажам.

Как сообщает «Автостат», с начала года было продано на четыре процента меньше иномарок, тогда как продажи российских авто наоборот выросли, но показатель роста составил 1%. Больше всего в первом полугодии было реализовано «КИА Рио».

Эта модель стала самой востребованной с результатом 47,4 тыс. проданных экземпляров, что на 8 процентов хуже. Вторым стал Creta и в тройке лидеров располагается еще одна модель Hyundai – Solaris.

Показатель продаж этих машин составил 34,6 тыс. (+4%) и 30,7 тыс.(-9%) единиц соответственно.

На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; +3%) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; -12%).

В десятке лидеров оказались:

Skoda Rapid (17 тыс. ед.; 0%),

Renault Logan (16,4 тыс. ед.; +2%),

Toyota Camry (16,3 тыс. ед.; +18%),

Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. ед.; +5%) и

KIA Sportage (15,6 тыс. ед.; -6%).