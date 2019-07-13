Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и механическую коробку передач

Speciality Vehicle Engineering (SVE) разработала новую спецверсию купе Camaro, которая получила название Yenko/SC Camaro и под ее капотом устанавливается 1014-сильный турбомотор.

Ограниченная спецверсия создана на базе Camaro SS с трек-пакетом 1LE. Ее дополнительно оборудовали подвеской с магнетореологическими амортизаторами.

В движение суперкар приводится 6,8-литровым V8 с отдачей — 1014 сил и 1185 Нм момента. Для достижения такой отдачи, специалисты в силовой агрегат установили стальной коленвал, кованные поршни, а также серьезно модернизированную систему впрыска и выхлопную систему.

Для Yenko/SC Camaro доступна только механическая коробка передач.

Специалисты еще заменили стандартный капот на карбоновый и установили новую тормозную систему.

Yenko/SC Camaro доступен для заказа в дилерских центрах марки Chevrolet по цене от 69 тысяч долларов, что в пересчете около 4,4 млн рублей.

Отдельно было отмечено, что модернизированное купе нельзя использовать в Калифорнии, так как оно не соответствует экологическим нормам штата.