Новый Chevrolet Corvette лишили рычага коробки передач

Этот спорткар, как оказалось, лишиться традиционного рычага коробки передач, а вместо него предложат кнопки, которые меняют режимы трансмиссии. Также в новом поколении легендарной машины будет двухспицевый руль, кожаный салон и цифровая панель приборов.



В целом новый Chevrolet Corvette станет более представительским, к тому же у него появится больше качественных отделочных материалов и более комфортный салон.



Презентация спорткара запланирована на 18 июля. Известно, что новый Corvette теперь среднемоторный и у него установлен усувершенствованный V8, отдача которого выросла до 500 л.с.