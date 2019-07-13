Фотошпионы опубликовали несколько снимков салона нового поколения Chevrolet Corvette.
Новый Chevrolet Corvette лишили рычага коробки передач
13.07.2019 16:28
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Этот спорткар, как оказалось, лишиться традиционного рычага коробки передач, а вместо него предложат кнопки, которые меняют режимы трансмиссии. Также в новом поколении легендарной машины будет двухспицевый руль, кожаный салон и цифровая панель приборов.
В целом новый Chevrolet Corvette станет более представительским, к тому же у него появится больше качественных отделочных материалов и более комфортный салон.
Презентация спорткара запланирована на 18 июля. Известно, что новый Corvette теперь среднемоторный и у него установлен усувершенствованный V8, отдача которого выросла до 500 л.с.
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