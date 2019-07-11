Toyota разрабатывает совершенно новый компактный кроссовер

Пока известно, что это будет абсолютно новый кроссовер, а не новое поколение и обновление существующих автомобилей.

Как рассказали в компании, его серийная сборка будет организована на американском предприятии Mazda-Toyota в Хантсвилле.

Этот завод будет открыт в 2021 году, а одной из первых моделей, которая встанет на конвейер, будет как раз новый компактный кросс.

Пока никаких подробностей о новинке к сожалению нет. Некоторые специалисты предположили, что возможно новинка будет выполнена по мотивам концепта FT-4X, представленного в 2017 году.