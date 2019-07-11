В России появилась специальная версия Jeep Grand Cherokee

На новинку уже объявлены цены и она уже доступна для покупки.



Jeep привез в Россию спортивную версию нового Grand Cherokee, которая получила приставку к названию S Limited и выполнена в стиле моделей SRT.

Специальная версия на российском рынке оценен от 3 799 000 рублей, а отличаться она будет от обычного внедорожника расширенным списком оборудования и спортивной внешностью.

Для новинки предлагают оформление экстерьера в стиле «заряженных» SRT-версий, 20-дюймовые колесные диски, а также полированные насадки на патрубках выхлопной системы.

В салоне автомобиля будет руль с подогревом, центральная консоль в цвете Piano Black, мультимедийная система с 8,4-дюймовым экраном, поддержкой смартфонов и навигатором, а еще предложат аудиосистему Alpine с 9 динамиками и сабвуфером.

Все модели спецверсии будут предложены только с полным приводом, а среди силовых установок доступен трехлитровый 238-сильный и 5,7-литровый 352-сильный двигатели. В паре с моторами работает восьмиступенчатая автоматическая КП.