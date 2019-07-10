Haima выпустила компактвэн на базе Mazda 323 с дизайном под Maserati

Китайская компания Haima готовит новую версию компактвэна Family F7, шпионские снимки которой недавно появились в Сети.

Судя по фото, новый компактвэн выполнен по мотивам представленного в прошлом году концепта VF700.

Известно, что новая семиместная версия будет создана на платформе, которая еще в 2003 году использовалась в Mazda 323.

В новом компактвэне Family F7 множество элементов экстерьера позаимствованы у концепта, при этом радиаторная решетка создана по подобию той, что используется в Maserati.



В салоне будущей новинки будет установлена цифровая панель приборов, визуально объеденная с экраном мультимедийной системы.

Сообщается, что под капотом нового Family F7 будет устанавливаться 1,5-литровый турбомотор мощностью 165 л.с.

В дилерских центрах новая версия компактвэна появится до конца года. Текущая модификация Family F7 в Китае предлагается по цене от 79 800 юаней, что в пересчете составляет 735 тысяч рублей.