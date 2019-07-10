В пресс-службе УАЗа сегодня сообщили, что на Заволжском моторном заводе выпущена первая партия силовых установок ЗМЗ ПРО.
УАЗ выпустил первую партию двигателей для УАЗ «Патриот» с АКП
10.07.2019 19:51
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Эти двигатели оснащены новой системой охлаждения и предназначены для внедорожника Патриот в версии с автоматической коробкой передач.
Также такие двигатели будут устанавливать и в «Пикап», а также «Профи». Доработанные двигатели уже отправили на Ульяновский автомобильный завод и сейчас ведется завершающая стадия подготовки производства УАЗ «Патриот» с АКП.
Как отметили в пресс-службе, в ходе модернизации силовая установка получила 30 новых оригинальных деталей, а также улучшенную систему охлаждения.
К тому же в УАЗ «Патриот» с АКП будет возможность более быстрого прогрева салона, за счет того, что отопитель салона будет забирать более горячую жидкость из двигателя.
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с автоматической КП
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