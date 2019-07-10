УАЗ выпустил первую партию двигателей для УАЗ «Патриот» с АКП

В пресс-службе УАЗа сегодня сообщили, что на Заволжском моторном заводе выпущена первая партия силовых установок ЗМЗ ПРО.

Эти двигатели оснащены новой системой охлаждения и предназначены для внедорожника Патриот в версии с автоматической коробкой передач.

Также такие двигатели будут устанавливать и в «Пикап», а также «Профи». Доработанные двигатели уже отправили на Ульяновский автомобильный завод и сейчас ведется завершающая стадия подготовки производства УАЗ «Патриот» с АКП.

Как отметили в пресс-службе, в ходе модернизации силовая установка получила 30 новых оригинальных деталей, а также улучшенную систему охлаждения.

К тому же в УАЗ «Патриот» с АКП будет возможность более быстрого прогрева салона, за счет того, что отопитель салона будет забирать более горячую жидкость из двигателя.