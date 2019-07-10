Новый кроссовер DFM 580 приедет на рынок РФ в конце лета

На российском рынке новый китайский кроссовер DFM 580 появится в конце лета, а на конец текущего года запланировано начало продаж DFM AX4.

О том что в РФ появятся DFM 580 и DFM AX4 сообщалось еще в прошлом году, но точной даты выхода новинок в российском офисе «Дунфэн Мотор Рус» не сообщали.

Сейчас представительство «Дунфэн Мотор Рус» журналистам портала Wroom.ru сообщило, что DFM 580 в дилерских центрах появится в конце лета, а вот модель DFM AX4 в лучшем случае поступит в продажу в конце 2019 года.

Семиместный DFM 580 в РФ будет предложен с 1,8-литровым атмосферным бензиновым ДВС мощностью 132 л.с. и с 1,5-литровым турбомотором с 145-сильной отдачей. Привод в машине будет доступен только передний.



DFM AX4 предложат с 1,6-литровым 117-сильным мотором. Для него будет предложена механическая или роботизированная трансмиссия.

Стоит отметить, что на данный момент модельный ряд DFM в России представлен только кроссовером AX7. Его можно купить по цене от 1 229 000 рублей.