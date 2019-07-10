Названы самые популярные автомобилей с пробегом от 5 до 7 лет

Список был составлен аналитиками «Автостат» и экспертами сайта «Цена Авто».

Основной для ТОПа стали данные по количеству машин возрастом от 5 до 7 лет, проданных в первом полугодии.

В частности, в рейтинге оказались автомобили 2012-2014 годов выпуска, когда на российском рынке был максимальный рост продаж.

Лидером оказался автомобиль Лада Гранта, который был продан в количестве 21,1 тыс. единиц за первые шесть месяцев этого года.

Седаны и хэтчбеки Hyundai Solaris возрастом от 5 до 7 лет расположились на второй строчке. Таких машин на вторичном рынке продали в количестве 17,3 тыс. ед.

В тройке лидеров располагается Лада Приора с показателем 17 тыс. авто. Четвертую и пятую строчку заняли Киа Рио (13,8 тыс. ед.), и Лада Калина (12,9 тыс. ед.).

В десятке самых популярных автомобилей с пробегом от 5 до 7 лет расположились следующие модели:

Ford Focus (12,4 тыс. ед.),

Volkswagen Polo (9,7 тыс. ед.),

LADA Samara (8,3 тыс. ед.),

Chevrolet Cruze (8,1 тыс. ед.),

Renault Duster (7,9 тыс. ед.).