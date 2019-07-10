Немецкая компания проставит свой полностью электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 только в сентябре, но уже сегодня известно, каким он будет.

Новый электрокар Volkswagen ID.3 сфотографировали без камуфляжа, благодаря чему стало известно, как выглядит новинки. Модель была замечена на улицах Штутгарта.

Как известно, новый электрокар, несмотря на то, что он еще не был представлен, уже доступен для заказа. В сентябре на автосалоне во Франкфурте будет показана серийная версия автомобиля.

При заказе необходимо внести предоплату в размере 1 000 евро, тогда как ожидаемая стоимость составит 30 тысяч евро минимум. Volkswagen ID.3, как и будущие электрокары бренда, создан на платформе MEB.

Хэтчбек будет оснащен электрическим мотором мощностью 170 лошадиных сил. Модель будет заднеприводной, а в зависимости от батареи его запас хода составит 330, 420 и 550 км.