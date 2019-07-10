При этом продажи на российском рынке по итогам июня просели на 3,3%. Как пишут аналитики «Автостат», по предварительным подсчетам в нашей стране была продана 141 тыс. легковых автомобилей без учета LCV.

Тем не менее авторынок России в июне занял пятое место в Европе, а самым крупным рынком остается Германия.

Объёмы продаж новых автомобилей в этой стране составили 325 231 ед., а этот результат оказался на 4,7% в сравнении с июнем 2018 года.

Второе место в Европе занимает Франция с показателем 230 967 проданных авто, что на 8,4% меньше.

В тройке лидеров расположилась Великобритания, где легковые авто были проданы в количестве 223 421 ед., что меньше на 4,9%.

Италия находится на четвертом месте. На этом рынке было продано 171 626 авто, что на 2,1% меньше.