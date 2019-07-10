Прекращен выпуск легендарного «Жука» от Volkswagen

Легендарный и народный автомобиль сняли с конвейера спустя более 80 лет производства.

В некоторых странах автомобиль уже не предлагается, а в России продажи прекратились еще в 2016 году.

Его производство было организовано на нескольких заводах, включая предприятие в Германии и Мексике, причем последнее обеспечивало хэтчбеками всю Латинскую Америку.

Сегодня 10 июля последний экземпляр легендарного «Жука» от Volkswagen сошел с конвейера и отправится в музей.

Последний автомобиль был выпущен на заводе в мексиканском Пуэбле, причем там на местном рынке он носил название Vocho.

С 30-х годов Volkswagen Beetle разошелся тиражом в количестве порядка 21,5 млн единиц.

Решение о прекращении производства хэтчбека руководство компании приняло еще в прошлом году, к этому событию Volkswagen Beetle получил две финальные версии Final Edition SE и Final Edition SEL.