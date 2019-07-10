Новый Honda CR-V замечен во время тестов

В США приступили к испытаниям рестайлинговой версии кроссовера Honda CR-V. Предположительно будущую новинку представят в четвертом квартале 2020 года.

В замеченном на тестах кроссовере Honda CR-V камуфляжной пленкой прикрыли только задний и передний бампер, а также радиаторную решетку и часть пятой двери.

Ожидается, что во внешности только эти элементы и будут изменены. Не исключено, что под рестайлинг попадут задние фонари и передняя оптика. Стоит ожидать большие изменения в салоне, но пока информации про интерьер нет.



В России Honda CR-V сейчас предлагается с 2,0-литровым 150-сильным и 186-сильным 2,4-литровым моторами. Трансмиссия доступна только вариатор с полным приводом.

Базовая версии Honda CR-V оценивается от 2 134 900 рублей.