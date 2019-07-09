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К 2021 году Citroen выведет на рынок три новых седана

Новости
09.07.2019 23:58
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О планах бренда по выходу новинок рассказал директор по маркетингу компании Арно Беллони.

Этот человек заявил, что седаны еще долгое время будут пользоваться спросом на рынке, несмотря на растущую популярность автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников.

К 2021 году Citroen выведет на рынок три новых седана, первый из которых дебютирует уже в следующем году на автосалоне в Париже.

Там дебютирует флагманский седан, который станет преемником Citroen C6. Последний, как известно, сняли с производства еще в 2016 году.

По сути флагманом окажется серийная версия прототипа Citroen CXperience. Что касается двух других седанов, то о них информации пока нет, но дебютируют они в начале 2021 года.

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