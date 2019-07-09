Этот человек заявил, что седаны еще долгое время будут пользоваться спросом на рынке, несмотря на растущую популярность автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников.

К 2021 году Citroen выведет на рынок три новых седана, первый из которых дебютирует уже в следующем году на автосалоне в Париже.

Там дебютирует флагманский седан, который станет преемником Citroen C6. Последний, как известно, сняли с производства еще в 2016 году.

По сути флагманом окажется серийная версия прототипа Citroen CXperience. Что касается двух других седанов, то о них информации пока нет, но дебютируют они в начале 2021 года.