Nissan представил обновленную версию пикапа Navara

Nissan обновила свой пикап Navara, который в большей степени получил технические доработки, а не изменения во внешности.

Теперь грузовик будет предлагаться с 2,3-литровым мотором мощностью 190 л.с. Ранее этот турбодизель в пикапе выдавал 163 л.с.

Показателя увеличения мощности удалось достичь после повышения давления впрыска топлива, понижения степени сжатия и улучшения системы охлаждения.

Турбодизель оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач, а еще есть модификация с 7-ступенчатым «автоматом».



Еще пикап Navara получил пружинную заднюю подвеску и дисковые тормозные механизмы на задней оси.

Обновленный грузовик уже доступен для заказа в Европе. На российском рынке Nissan Navara не продается, и в японской компании не планируют возобновлять поставки данной модели в РФ.