Обычный седан Kia Cerato предлагается на российском рынке с осени прошлого года, а его сборка организована на предприятии «Автотор».
Kia Cerato GT-Line дебютирует в России до конца 2019 года
09.07.2019 23:27
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Но как выяснилось, компания намерена начать продажи в стране и спортивной модификации модели – Kia Cerato GT-Line.
Как стало известно журналистам «Российской газеты», Kia Cerato GT-Line дебютирует в России до конца 2019 года.
Пока о стоимости новинки информации нет.
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