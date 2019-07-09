Обычный седан K ia Cerato предлагается на российском рынке с осени прошлого года , а его сборка организована на предприятии «Автотор».

Но как выяснилось, компания намерена начать продажи в стране и спортивной модификации модели – Kia Cerato GT-Line.

Как стало известно журналистам «Российской газеты», Kia Cerato GT-Line дебютирует в России до конца 2019 года.

Пока о стоимости новинки информации нет.