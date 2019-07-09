Объявлены цены на новый пикап JAC T6 для России

Новый китайский пикап поступит в продажу с первого сентября, а пока российский офис компании озвучил стоимость новинки.

Согласно данным компании, новый пикап будет предлагаться в двух комплектациях с двумя силовыми установками.

Первым двигателем станет бензиновый 2,0-литровый агрегат с отдачей 117 л.с. при 290 Нм крутящего момента. Дизельный двухлитровый двигатель будет предлагаться в версии с 136-сильной отдачей при 320 Нм.

Среди трансмиссий предложат только шестискоростную механику, которая будет работать исключительно с полным приводом.

Во всех комплектациях будут фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ABS и EBD, задние парковочные сенсоры, кресло водителя с регулировкой в шести направлениях, а также колесные диски размером 17 дюймов.

Оценили пикап от 1 299 000 рублей за версию с бензиновым двигателем и от 1 399 000 рублей за вариант с дизелем.