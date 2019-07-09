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Hyundai тизером анонсировал премьеру новой модели

Новости
09.07.2019 12:05
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Компания опубликовала лишь тизер автомобиля, при этом все подробности о том, что это будет за автомобиль не раскрываются.

При этом в сообщении компания указала, что это будет новая модель для европейского рынка, а представят ее в рамках автосалона во Франкфурте.

Есть предположение, что возможно автопроизводитель анонсировал новое поколение хэтчбека i20.

Напомним, что ранее Hyundai рассказал о новинках для российского рынка, а сегодня были анонсированы продажи  Hyundai Venue. 

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