Новый Renault Triber поступит в продажу в конце июля

В прошлом месяце компания Renault провела презентацию нового компактвэна Renault Triber, а позднее и озвучила стоимость.

Сегодня автопроизводитель сообщил, что Renault Triber поступит в продажу в конце июля.

Также представители компании выразили надежду, что новинка будет пользоваться повышенным спросом.

Напомним, что Renault Triber создавали на той же платформе, что и Renault Kwid и Datsun redi-GO. Последние два автомобиля показывают отличные результаты продаж.

Модель в стандартном исполнении будет пятиместная, а за дополнительную плату будет доступен третий ряд сидений и это при том, что его длина составляет четыре метра.