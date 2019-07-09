В прошлом месяце компания Renault провела презентацию нового компактвэна Renault Triber, а позднее и озвучила стоимость.
Новый Renault Triber поступит в продажу в конце июля
09.07.2019 11:50
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Сегодня автопроизводитель сообщил, что Renault Triber поступит в продажу в конце июля.
Также представители компании выразили надежду, что новинка будет пользоваться повышенным спросом.
Напомним, что Renault Triber создавали на той же платформе, что и Renault Kwid и Datsun redi-GO. Последние два автомобиля показывают отличные результаты продаж.
Модель в стандартном исполнении будет пятиместная, а за дополнительную плату будет доступен третий ряд сидений и это при том, что его длина составляет четыре метра.
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