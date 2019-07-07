Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей D-сегмента

Самые востребованные на российском рынке автомобили D-сегмента были названы по итогам их продаж за январь-май 2019 года.

В отчетный период россияне купили 125 037 таких машин, что оказалось на четверть хуже, чем годом ранее. Лидером в топ-10 оказался Volkswagen Passat.

Его объёмы продаж в отчетный период составили 18 264 ед., что на 7% меньше. Mazda 6 стала второй в рейтинге самых продаваемых автомобилей D-сегмента с результатом 10 260 проданных единиц.

В тройке лидеров расположился Ford Mondeo, объёмы продаж которого составили 8 828 шт., что на 4,6% меньше.

Четвертое и пятое место оказалось за Mercedes C-Класс (8553 ед., -2%) и BMW 3-Серии (8414 ед., -0,2%).

В десятке самых востребованных машин сегменте оказались: Audi A4 (6 546 ед, -6%), Toyota Avensis (5 857 ед., -7%), Honda Accord (5 576 ед., -24%), Nissan Primera (4 157 ед., -29%) и Opel Vectra (4 058 ед., -9,6%).