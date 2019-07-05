Сельхозтехника для фермеров

Обработка сельскохозяйственных наделов земли, частных и государственных угодий, которые используются под посев зерновых культур, картофеля, других овощных культур происходит с использованием автоматизированных машин. Ручным способом нереально и экономически невыгодно обрабатывать огромные поля.

Для обработки почвы используется высокотехнологичная сельхозтехника от компании https://avers-agro.com.ua/tekhnika-avers-agro, которая может быть предназначена:

для обработки почвы перед посевной, для посевной, для уборки урожая, для опрыскивания, для полива, для обработки почвы после посевной, для измельчения остатков растений, оставшихся на поле после посевной.

Инструменты для обработки почвы

Для того чтобы качественно обработать почву перед проведением посевных работ, как правило, используется специальная борона, которая цепляется на трактор. Данный тяжелый инструмент может быть представлен в нескольких видах. Устройство достаточно мощное, имеет специальные диски, изготовленные из прочной стали, которые с легкостью переворачивают почву, качественно рыхлят ее разбивают твердые комки земли, подготавливая землю под дальнейшие посевные работы.

Подобный агрегат используется в 100 % случаев, чтобы почва была подготовлена к посевной правильно, чтобы в дальнейшем собрать хороший урожай. Также при подготовке почвы нередко заранее вносятся различные удобрения. К основным этапам обработки земли можно отнести:

вспашку почвы, обработку поверхности земли, рыхление почвы, уплотнение почвы.

Перед тем как выбрать тот или иной агрегат для обработки земли, нужно учитывать особенности почвы и климата, который царит в регионе, где располагается вести фермерское хозяйство. После того как все нюансы учтены, можно смело приобретать сельхозтехнику в личное использование.

Агрегаты по заготовке кормов

Сегодня также активно используются машины по заготовке кормов, например, по заготовке соломы, которая необходима для крупного рогатого скота (в качестве корма).

Для начала трава скашивается. Затем прессуется. После упаковывается

На всех этапах используется специальная машина, предназначенная для заготовки кормов. Агрегат прост в процессе управления, не обременителен при техническом обслуживании. Такие машины могут использоваться и с другими целями и предназначениями.

Некоторые экземпляры могут выполнять одновременно несколько видов работ, например, перевозить с прессованные брикеты сена, вспахивать поле, прессовать сено и так далее.