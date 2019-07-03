Как выбрать брызговики на Skoda Rapid

Качество современных дорожных покрытий в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Наличие неровностей, щебня и других сторонних предметов на дороге могут значительно повредить кузов и другие элементы автомобиля. Поэтому автовладельцы устанавливают на свои машины различные защитные аксессуары, которые способны придать его внешнему виду завершенный образ и в целом продлить период эксплуатации авто.

Одними из самых популярных защитных аксессуаров для машин выступают брызговики на Skoda Rapid. Это модельные изделия, которые создаются с учетом кузовных особенностей данной модели автомобиля. Благодаря этому они идеально прилегают к основанию, отличаются простотой в монтаже и не требуют проделывания в кузове дополнительных отверстий (крепеж осуществляется в штатные отверстия).

На рынке представлен широкий выбор различных автоаксессуаров, среди которых также имеются универсальные изделия. Такие элементы тютинга подходят для разных моделей транспортных средств. Однако при выборе универсальных брызговиков есть риск, что они не будет плотно прилегать к основанию подкрылок, а для их фиксации в кузове придется сделать дополнительные отверстия.

Классификация брызговиков по материалам:

Пластиковые – достаточно популярные изделия по причине удобства в использовании и бюджетной стоимости. Одним из важных достоинств пластиковых аксессуаров выступает возможность их эксплуатировать в любых климатических условиях, независимо от интенсивности эксплуатации машины. Касательно недостатков, то следует сказать о повышенной хрупкости пластика. В результате при наезде на жесткое препятствие (например, бордюр) брызговик может треснуть. Пластиковые с прорезиненными вставками – в отличие от предыдущего варианта такие аксессуары способны выдерживать значительные механические удары. Они не деформируются и сохраняют первозданный вид продолжительное время. Резиновые – изделия, которые характеризуются повышенной гибкостью и пластичностью, они не деформируются при наезде на препятствие любой жесткости. Однако резиновые аксессуары не могут выдерживать воздействие слишком низких температур (резина на морозе «дубеет»). В связи с этим резиновые брызговики рекомендуется эксплуатировать только в теплое время года.

Независимо от того, какой модели изделия вы отдадите свое предпочтение, процесс установки не займет у вас много времени. Зафиксировать изделие в арочном колесном проеме сможет даже начинающий автолюбитель. При этом свой выбор в пользу того или другого изделия следует делать, основываясь преимущественно на климатические условия региона.