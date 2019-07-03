Opel представила обновленную модель Opel Astra

Немецкая компания обновила свой хэтчбек и универсал Astra, в которых основные изменения коснулись моторной гаммы и теперь все ДВС соответствуют новым стандартам.

Opel два года как находится под влиянием концерна PSA, но текущая Astra все еще создана на платформе General Motors, поэтому американскому концерну пришлось дорабатывать модель и модернизировать моторы под новые европейские стандарты.



В обновленной Opel Astra устанавливаются ДВС, доработанные американским концерном, а вот от французов в модели пока ничего нет.

В 2021 году будет представлена новая Astra и она как раз станет полностью французской, включая платформу и силовые агрегаты.

Поле доработок двигателей в моторной гамме Astra остались 1,2 и 1,4-литровые бензиновые моторы мощностью от 110 до 145 л.с. и дизельный 1,5-литровый агрегат со 105 и 122-сильной отдачей.

Трансмиссия в обновленном семействе теперь предлагается 6-ступенчатая механическая и 7-ступенчатая роботизированная.

Для дизельных моторов предложили механическую коробку и 9-ступенчатый «робот». Что касается внешности, то немецкая компания изменили радиаторную решетку, передний и задний бампер, а также оптику.

Также была перенастроена подвеска и рулевое управление. В ЕС обновлённая Astra появится осенью. В РФ ее ждать не стоит, а вот новое поколение созданное на тележке PSA возможно появится в РФ.