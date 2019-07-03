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Lexus LS получил лимитированную версию LS Inspiration Series

Новости
03.07.2019 22:01
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Японская компании Lexus для американского рынка представила седан LS Inspiration Series.

Эта спецверсия впервые представлена для «четырехдверки», а ранее компания выпускала внедорожник LX 570 Inspiration Series и купе LC 500 Inspiration Series.


Lexus LS Inspiration Series получил уникальный цвет кузова Deep Garnet, 20-дюймовые колесные диски и эксклюзивную отделку салона.

Салон машины обшит натуральной кожей белого цвета, а еще в нем есть стеклянные накладки Kiriko, которые в обычной версии седана предлагаются в качестве опции.

Технически Lexus LS Inspiration Series не отличается от новой версии Lexus LS. Под капотом «четырехдверки» устанавливается 3,5-литровый V6 мощностью 421 л.с.

Коробка передач доступна только десятиступенчатая автоматическая. Дилерские центры спецверсию будут предлагать, как с задним, так и с полным приводом.

Компания намерена выпустить 300 экземпляров LS Inspiration Series. Продажи новинки стартуют осенью, а ее стоимость будет объявлена дополнительно. 

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