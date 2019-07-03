Компания GM рассказала об успехах автомобиля Chevrolet Monza на рынке Китая за май.
Новый Chevrolet Monza стал пользоваться отличным спросом
Продажи нового Chevrolet Monza стартовали на китайском рынке три месяца назад, но только в мае, компания зафиксировала повышенный спрос, когда было реализовано 21 455 единиц модели.
Такие объёмы продаж являются достаточно высокими, учитывая громадную конкуренцию на рынке КНР. Вероятно, на рост спроса повлияло и то, что компания увеличила гарантию на седан до 8 лет или 160 тысяч километров пробега.
Напомним, что новый Chevrolet Monza создавался на платформе Lacetti 2013 года. Его позиционируют как доступная альтернатива модели Cruze.
Модель имеет 1,0 и 1,3-литровые моторы с отдачей 125 и 163 л.с., пару которым составляет пятискоростная механика или шестиступенчатый робот.
Система привода для седана доступна только на переднюю ось. Оценен седан в 89 900 юаней минимум или около 812 тыс. рублей.