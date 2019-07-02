Toyota Hilux получил в России версию Hilux Exclusive Black

Пикап в новой версии отличается иным оформлением экстерьера и расширенным списком оборудования.



Toyota Hilux получил в России версию с названием Hilux Exclusive Black, в котором внешность и салон выполнен в черном цвете, есть легкосплавные колесные диски также черного цвета, а также темная хромированная окантовка противотуманных фар.

В черном цвете выполнены и ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, а также молдинг на капоте.

Кроме этого для Hilux Exclusive Black предлагают особое исполнение приборной панели и уникальный комплект кличей.

Для покупки спецверсию предлагают по цене 2 862 000 рублей с 2,8-литровым 177-сильным двигателем.