Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с автоматической КП

В Сети раскрыли информацию про УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач, а вместе с этим были опубликованы изображения салона и экстерьера, а также информация о дате выпуска внедорожника.

Как сообщает UAZ Belgium, производство «Патриот» с АКПП начнется в сентябре, а одновременно с этим автопроизводитель начнет принимать заказы на модель.

Новая версия внедорожника будет предлагаться в трех комплектациях — Optimum, Premium и Status. Все они будут отличаться от других версий черной глянцевой решеткой.

Напомним, «Патриот» получит шестиступенчатую коробку передач 6L50 Punch Powerglide, разработанную компаниями Punch Powertrain и General Motors.

Автоматическая коробка выпускается в Китае, и ранее ее устанавливали на Cadillac CTS и Chevrolet Colorado.

На сайте «УАЗбука» ранее были опубликованы номера каталожных деталей новой автоматической трансмиссии, которую будут устанавливать не только на «Патриот», но и на версии «Пикап».

Стоит отметить, что коробки серии 6L50 являются достаточно надёжными, и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании они способны без капитального ремонта проехать 200 и более тыс. км.