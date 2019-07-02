Внешность нового BMW X6 раскрыли на первых фотографиях

Презентация кроссовера новой генерации состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте, а на рынок модель выйдет в следующем году.



Сегодня в распоряжении зарубежных изданий оказались первые фотографии, на которых рассекретили дизайн нового BMW X6.

Купеобразный кроссовер в отличие от предшественника получит массивную решетку радиатора, выполненную в стиле 7-Series и Х7, задние фонари в стиле 8-Series, а также спойлер на крышке багажника.

Также сообщается, что автомобиль будет предлагаться с 6- и 8-цилиндровыми бензиновыми и дизельными агрегатами.

В топовом исполнении у кроссовера будет установлен восьмицилиндровый 4,4-литровый двигатель с отдачей 530 л.с. при 750 Нм крутящего момента.

В версии M50d установят 400-сильный трехлитровый двигатель, а «заряженный» вариант, который появится позже оснастят 600-сильным 4,4-литровым двигателем.