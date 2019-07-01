Обновленный Ford Transit начнут собирать в России

При этом управляющей в структуре будет российская компания, так как у нее 51% акций предприятии Ford Sollers.

На совместном предприятии Ford Sollers сейчас ведется подготовка к выпуску обновленного Ford Transit.

В этой модели будет изменен экстерьер и интерьер, а также будет расширена цветовая гамма и изменена силовая структура кузова.

Первые обновленные коммерческие автомобили Ford Transit сойдут с конвейера в сентябре текущего года.

Напомним, в рамках реструктуризации Ford Sollers закрывает два завода по производству легковых автомобилей марки Ford и завод по выпуску двигателей, но оставляет производство коммерческих машин.