В обновленном предприятии Ford Sollers, американская компания Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнёрами.
Обновленный Ford Transit начнут собирать в России
01.07.2019 23:29
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При этом управляющей в структуре будет российская компания, так как у нее 51% акций предприятии Ford Sollers.
На совместном предприятии Ford Sollers сейчас ведется подготовка к выпуску обновленного Ford Transit.
В этой модели будет изменен экстерьер и интерьер, а также будет расширена цветовая гамма и изменена силовая структура кузова.
Первые обновленные коммерческие автомобили Ford Transit сойдут с конвейера в сентябре текущего года.
Напомним, в рамках реструктуризации Ford Sollers закрывает два завода по производству легковых автомобилей марки Ford и завод по выпуску двигателей, но оставляет производство коммерческих машин.
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