«GM-АвтоВАЗ» обновил свой внедорожник Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ снова обновил свой внедорожник Chevrolet Niva, но в этот раз модернизация затронула двигатель.

Компания изменила программное обеспечение электронного блока управления, что улучшило показатели ДВС, и теперь он стал более динамичным при прежнем расходе топлива.

Как пишет пресс-служба автопроизводителя, новое программное обеспечение улучшило динамику, а также предало машине уверенный разгон и комфорт при езде в городе и на трассе.

Тестирование автопроизводителя показало, что внесённые изменения не влияют на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. Также сохранился и оптимальный расход топлива.

Напомним, под капотом внедорожника устанавливается 1,7-литровый бензиновый ДВС мощностью 80 л.с. и 125 Нм крутящего момента.

Трансмиссия в машине пятиступенчатая механическая с постоянным полным приводом.