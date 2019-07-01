GM-АвтоВАЗ снова обновил свой внедорожник Chevrolet Niva, но в этот раз модернизация затронула двигатель.
«GM-АвтоВАЗ» обновил свой внедорожник Chevrolet Niva
01.07.2019 22:44
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Компания изменила программное обеспечение электронного блока управления, что улучшило показатели ДВС, и теперь он стал более динамичным при прежнем расходе топлива.
Как пишет пресс-служба автопроизводителя, новое программное обеспечение улучшило динамику, а также предало машине уверенный разгон и комфорт при езде в городе и на трассе.
Тестирование автопроизводителя показало, что внесённые изменения не влияют на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. Также сохранился и оптимальный расход топлива.
Напомним, под капотом внедорожника устанавливается 1,7-литровый бензиновый ДВС мощностью 80 л.с. и 125 Нм крутящего момента.
Трансмиссия в машине пятиступенчатая механическая с постоянным полным приводом.
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