Российские аналитики проанализировали данные по продажам автомобиля Лада Веста за пять месяцев текущего года и составили список регионов России, где больше всего пользуется спросом данная модель.

Так, были названы регионы РФ, где чаще всего покупают Lada Vesta. В отчетный период автомобили семейства разошлись тиражом в количестве 46 837 экземпляров, из которых 3 437 штук пришлось на Самарскую область, а она и возглавила данный рейтинг.

На втором месте, где больше всего продается Веста оказался Татарстан – 2 384 ед. В тройку лидеров вошел Башкортостан – 1 846 шт.

Также Веста популярна в Подмосковье и Свердловской области, где ее объёмы продаж составили 1 825 и 1 737 ед.

В десятке регионов РФ, где чаще всего покупают Lada Vesta числятся: Санкт-Петербург (1 579 ед.), Пермский край (1 466 ед.), Ставропольский край (1 431 ед.), Челябинская область (1 387 ед.) и Воронежская область (1 325 ед.).