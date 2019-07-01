Российские аналитики проанализировали данные по продажам автомобиля Лада Веста за пять месяцев текущего года и составили список регионов России, где больше всего пользуется спросом данная модель.
Названы регионы РФ, где чаще всего покупают Lada Vesta
Так, были названы регионы РФ, где чаще всего покупают Lada Vesta. В отчетный период автомобили семейства разошлись тиражом в количестве 46 837 экземпляров, из которых 3 437 штук пришлось на Самарскую область, а она и возглавила данный рейтинг.
На втором месте, где больше всего продается Веста оказался Татарстан – 2 384 ед. В тройку лидеров вошел Башкортостан – 1 846 шт.
Также Веста популярна в Подмосковье и Свердловской области, где ее объёмы продаж составили 1 825 и 1 737 ед.
В десятке регионов РФ, где чаще всего покупают Lada Vesta числятся: Санкт-Петербург (1 579 ед.), Пермский край (1 466 ед.), Ставропольский край (1 431 ед.), Челябинская область (1 387 ед.) и Воронежская область (1 325 ед.).
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