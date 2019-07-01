Porsche отзывает в России более 2 000 автомобилей Porsche Panamera

Информация об отзывной кампании опубликована в понедельник на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства говорится, что Porsche отзывает в России более 2 тысяч Porsche Panamera.

В 2 055 автомобилях, реализованных в период с декабря 2010 года по октябрь 2017 года выявили вероятность коротких замыканий.

Данная проблема может возникать в системе управления кондиционера по причине проникновения влаги в контрольный блок.

Владельцев отзывных авто проинформируют о необходимости посетить сервисный центр, где проведут проверку и в случае необходимости замену блока на новый с улучшенным уплотнителем корпуса.