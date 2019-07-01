Информация об отзывной кампании опубликована в понедельник на сайте Росстандарта.
Porsche отзывает в России более 2 000 автомобилей Porsche Panamera
01.07.2019 12:11
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В сообщении ведомства говорится, что Porsche отзывает в России более 2 тысяч Porsche Panamera.
В 2 055 автомобилях, реализованных в период с декабря 2010 года по октябрь 2017 года выявили вероятность коротких замыканий.
Данная проблема может возникать в системе управления кондиционера по причине проникновения влаги в контрольный блок.
Владельцев отзывных авто проинформируют о необходимости посетить сервисный центр, где проведут проверку и в случае необходимости замену блока на новый с улучшенным уплотнителем корпуса.
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