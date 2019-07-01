Составлен рейтинг популярных дизельных машин на рынке РФ

Агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых продаваемых дизельных автомобилей на российском рынке за период январь-май 2019 года.

В отчетный период в нашей стране было реализовано 45 870 новых авто с дизельными моторами, а этот результат оказался на 8,3% хуже.

Около 80% от всего объёма реализованных дизельных машин пришлось на модели сегмента кроссоверов и внедорожников.

Возглавляет рейтинг самых востребованных дизельных автомобилей в России кроссовер Mitsubishi Pajero Sport. Объёмы продаж модели составили 3 122 ед.

Второй результат показал дизельный Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом в количестве 2 919 штук.

В тройке лидеров располагается Renault Duster с показателем 2 314 реализованных экземпляров. Четвертое и пятое место занимают Hyundai Santa Fe (2 195 ед.) и KIA Sorento (2 035 ед.). Далее в рейтинге оказались следующие модели:

Toyota Land Cruiser 200 (1 977 ед.),

BMW 5 серии (1 787 ед.),

BMW Х5 (1 633 ед.),

Skoda Kodiaq (1 633 ед.),

Volkswagen Touareg (1 489 ед.).