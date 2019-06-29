Срочный выкуп автомобиля: что надо знать?

Никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств, при которых может срочно понадобиться большая сумма денежных средств. Владельцы автомобилей могут быстро решить этот вопрос http://выкупашки69.рф/repayment/194/ тут. Услуги по срочному выкупу транспортных средств позволяют получить деньги прямо в день обращения. Остается только разобраться в том, какие требования к автомобилю предъявляют такие компании и как происходит сам процесс выкупа.

Особенности выкупа авто

Компании, которые предоставляют услуги выкупа автомобилей, покупают не только новые иномарки в идеальном состоянии. Они также скупают автомобили с большим пробегом, битые машины, авто в кредите и подержанные отечественные авто. Поэтому продать свою машину быстро может любой желающий вне зависимости от марки, года выпуска и состояния транспортного средства. Разница заключается только в оценочной стоимости автомобиля: за новую иномарку можно получить денег больше, чем за битое или подержанное авто.

Для того чтобы срочно продать авто http://выкупашки69.рф/ тут, его владельцу нужно доказать свое право собственности на него. Поэтому для того чтобы заключить договор о срочном выкупе, нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ, паспорт ТС, свидетельство о регистрации автомобилей и все комплекты ключей. Если водитель не имеет права собственности, то ему надо предоставить генеральную доверенность на авто.

Сама процедура выкупа автомобиля занимает в среднем до двух часов. Для начала процедуры выкупа владельцу машины достаточно просто поместить заявку на сайте компании и проконсультироваться с менеджером по телефону. После этого на место, где находится автомобиль, приезжает оценщик. Он проводит осмотр машины и озвучивает стоимость его выкупа. Если цена всех устраивает, то заключается договор купли-продажи и клиент получает деньги на руки или на свой счет в банке.