С начала следующего месяца в Париже вводится запрет на въезд транспортных средств с дизельными силовыми установками.

С 1 июля в Париже запрещают дизельные ТС старше 2006 года, причем отмечается, что запрет касается легковых автомобилей, фургонов, скутеров старше 2005 года, а также мотороллеров.

Для фургонов и легковушек запрещают въезд, если они не соответствуют экологическим нормам Евро-3.

Что касается дизельных грузовых авто, то они должны соответствовать нормам не менее Евро-5, а это грузовики выпущенные в период с 2006 по 2009 год.

В случае несоблюдения требований водителям грозит штраф от 68 евро.