Электрофуру Tesla Semi поймали на испытаниях грузоподъёмности

Tesla представила свой интригующий грузовик Semi в ноябре прошлого года. Тогда на презентации рассказали много про электрическую машину, но главные параметры автопроизводитель так и не раскрыл.

На Tesla Semi уже принимают заказы, при этом его производство еще не началось. Американская компания пока только тестирует машину, и недавно ее заметили на трассе с полуприцепом, на котором были бетонные блоки.

Tesla Semi на трассе везла девять блоков по 1800 кг каждый. Таким образом, общая масса блоков составила 16 300 кг.

Конечно это не дает ответ на вопрос, какая у Tesla Semi будет грузоподъёмность, так как она будет зависеть от версии. Предполагается, что полезная нагрузка на электрический тягач составит 20-23 тонны.