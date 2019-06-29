Презентация прототипа гиперкара SSC Tuatara впервые состоялась в 2011 году на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич.
Самого быстрый гиперкар SSC Tuatara отправили в производство
29.06.2019 21:53
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Тогда планировалось в гиперкар установить 9-литровый V8 с двумя компрессорами, но за семь лет разработки серийной версии SSC Tuatara мотор изменили на 5,9-литровый V8 с жидкостными интеркулерами и двумя форсунками на каждый цилиндр.
Компания SSC North America начала производство SSC Tuatara, а первые экземпляры доберутся до своих клиентов в третьем квартале 2019 года.
Мотор SSC Tuatara будет выдавать 1350 л.с. на бензине и 1750 л.с. на бензоэтаноловой смеси E85.
С максимальной отдачей гиперкар сможет совершать спринт от 0 до 97 км/ч за 2,5 сек. Максимальная скорость машины составит 483 км/ч. По заявлению разработчиков, Tuatara четверть мили проходит за 9,75 секунды.
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