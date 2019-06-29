Самого быстрый гиперкар SSC Tuatara отправили в производство

Презентация прототипа гиперкара SSC Tuatara впервые состоялась в 2011 году на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич.

Тогда планировалось в гиперкар установить 9-литровый V8 с двумя компрессорами, но за семь лет разработки серийной версии SSC Tuatara мотор изменили на 5,9-литровый V8 с жидкостными интеркулерами и двумя форсунками на каждый цилиндр.

Компания SSC North America начала производство SSC Tuatara, а первые экземпляры доберутся до своих клиентов в третьем квартале 2019 года.

Мотор SSC Tuatara будет выдавать 1350 л.с. на бензине и 1750 л.с. на бензоэтаноловой смеси E85.

С максимальной отдачей гиперкар сможет совершать спринт от 0 до 97 км/ч за 2,5 сек. Максимальная скорость машины составит 483 км/ч. По заявлению разработчиков, Tuatara четверть мили проходит за 9,75 секунды.