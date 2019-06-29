В начале июня китайская компания SAIC на индийском рынке запустила продажи нового кроссовера с названием MG Hector.



Этот автомобиль является слегка перелицованным вариантом модели Chevrolet Captiva. Пока MG Hector доступен только на индийском рынке, но позднее его поставки будут налажены и на другие рынки.

Как сообщили представители компании, аналог новой Chevrolet Captiva пользуется отличным спросом и это при том, что стоимость составляет 1,2 млн рупий или 1,1 млн рублей.

Менее чем за месяц дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на новинку, а это прекрасный показатель для рынка Индии.