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Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется отличным спросом

Новости
29.06.2019 20:06
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В начале июня китайская компания SAIC на индийском рынке запустила продажи нового кроссовера с названием MG Hector.


Этот автомобиль является слегка перелицованным вариантом модели Chevrolet Captiva. Пока MG Hector доступен только на индийском рынке, но позднее его поставки будут налажены и на другие рынки.

Как сообщили представители компании, аналог новой Chevrolet Captiva пользуется отличным спросом и это при том, что стоимость составляет 1,2 млн рупий или 1,1 млн рублей.

Менее чем за месяц дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на новинку, а это прекрасный показатель для рынка Индии.

MG Hector оказался премиальной копией Chevrolet Captiva 2019

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