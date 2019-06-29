Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Самые востребованные автомобили премиального сегмента были названы по итогам их продаж в период январь-май 2019 года.



В отчетный период по данным «Автостата», на российском рынке было реализовано 60 тысяч новых авто сегмента.

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.

Она разошлась тиражом в количестве 3 105 экземпляров, а средняя стоимость одного из них составила почти 3,8 млн рублей.

На втором месте с результатом 2 891 ед. расположился Mercedes-Benz E-Klasse, предлагаемый в нашей стране в четырех типах кузова.

Следом за этим автомобилем оказался BMW 5-Series, который разошелся тиражом в количестве 2 863 экземпляров. Следующие три места в рейтинге также оказались за моделями марки «БМВ».

Так, на четвертой, пятой и шестой строчке находятся BMW X3, Х5 и 3-й серии с результатами 2 458, 2 248 и 2 063 проданных экземпляра соответственно.

Еще в десятке самых популярных автомобилей оказались Mercedes-Benz C-Class (1932 ед.), Lexus NX (1873 ед.), Mercedes-Benz GLC (1798 ед.) и Mercedes-Benz GLS (1562 ед.).