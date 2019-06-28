Спорткар Audi R8 получит «заряженную» модификацию

Новая версия спорткара будет выполнена по мотивам гоночного автомобиля, который дебютирует уже в следующем месяце.

Управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн в интервью с зарубежными журналистами рассказал, что они рассматривают возможность выпуска новой модификации модели Audi R8, причем вариантов, какой она есть немало.

Уже в июле на Фестивале скорости в Гудвуде дебютирует гоночный Audi R8 GT2. Предполагается, что новой модификацией Audi R8 станет экстремальный дорожный вариант R8 GT2.