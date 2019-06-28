Предвестник первого в истории марки электрокара дебютировал еще в 2016 году в виде прототипа Mission E.



Серийная версия электрокара получит название Porsche Taycan и будет представлена этой осенью на автосалоне во Франкфурте.

В производство модель отправят до конца этого года, а на рынок она выйдет в следующем году. Недавно Porsche показал дизайн первого электрокара Porsche Taycan, опубликовав дизайн-скетчи.

Судя по изображениям, товарный электрокар мало будет отличаться от концепта Mission E. В салоне такого автомобиля предложат, как минимум четыре больших экрана, а силовая установка будет представлена двух электромоторами.

Суммарная отдача установки составит 600 лошадиных сил. Для разгона Taycan до первой сотни потребуется 3,5 секунды, а запас хода составит около 500 км.