Volkswagen Teramont в России получил новый двигатель

Семиместный кроссовер на российском рынке стал доступен с новой силовой установкой, о чем сообщили в пресс-службе компании.

Российский офис немецкой марки объявил о появлении на рынке Volkswagen Teramont с бензиновым двигателем VR6 FSI. Он работает в паре с восьмискоростной автоматической КП и полноприводной системой 4Motion.

Мощность силовой установки составляет 249 лошадиных сил и она предлагается для комплектаций Respect и Exclusive.

Стоимость составит 3 379 000 и 3 999 000 рублей соответственно. Во всех комплектациях с новым двигателей будет предлагаться адаптивный круиз-контроль, система контроля дистанции спереди Front Assist, функция автоматического торможения, система определения слепых зон и ассистент помощи при парковке задним ходом.