УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре

Городской внедорожник UAZ Patriot в продаже появится в конце лета или в начале осени.

«Патриот» получит шестиступенчатую коробку передач 6L50 Punch Powerglide, разработанную компаниями Punch Powertrain и General Motors.

Автоматическая коробка выпускается в Китае, и ранее ее устанавливали на Cadillac CTS и Chevrolet Colorado.

На сайте «УАЗбука» опубликованы номера каталожных деталей новой автоматической трансмиссии, которую будут устанавливать не только на «Патриот», но и на версии «Пикап».

Стоит отметить, что коробки серии 6L50 являются достаточно надёжными, и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании они способны без капитального ремонта проехать 200 и более тыс. км.