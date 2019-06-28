Стало известно, сколько в РФ автомобилей в возрасте старше 30 лет

Российские аналитики посчитали, сколько в РФ машин возрастом более 30 лет. По данным «АВТОСТАТ», из общего количества зарегистрированных легковых авто (43,5 млн ед.) 6% машин в возрасте старше 30 лет.

В числовом выражении это 2,65 млн легковых машин, из которых 53,5% (1,41 млн ед.) принадлежат моделям «АВТОВАЗа». Второе месту досталось марке Toyota. Машин японской компании старше 30 лет насчитали 250 тыс. ед. (9,4%).

Третье место занял «Москвич» с результатом 150 тыс. ед. (5,7%), но как отмечают аналитики, это количество зарегистрированных в ГИБДД машин, но сколько из них способны ездить по дорогам неизвестно.

В списке старых машин также есть раритетные автомобили, среди которых «Роллс-Ройсы», «Бентли», «Линкольны» и «Бьюики», но таких автомобилей очень мало.

А вот представителей немецкого и японского автопрома достаточно много. Так, в «десятке» с долей свыше 3% оказались Audi, Volkswagen, Opel и Nissan. Машин марок Ford, Mercedes-Benz и BMW доля составляет около 2%.